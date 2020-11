Termina sull’1-2 la terza uscita ufficiale del Napoli in Europa League contro il Rijeka. Un Napoli parecchio sottotono vince a stento e per poco rischia di non portare a casa il risultato. Torna al gol Diego Demme, ma la rete che sancisce la vittoria è un autogol di Braut. Tre punti presi, testa al ritorno!