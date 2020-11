Gallo: “Gattuso gode di un’ottima stampa. Milik trattato male, scelte della società sbagliate”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte, è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista, che ha espresso la sua opinione su Gattuso. Le sue parole:

“Secondo me Gattuso gode di un’ottima stampa, al di là dei pochi meriti. La situazione di Insigne per esempio avrebbe aperto un dibattito che invece con Gattuso non si è aperto. Lui ha vinto la Coppa Italia ed è importantissimo, ma ora ha a disposizione il Napoli più completo dell’era De Laurentiis. In questo momento il Napoli è fuori dalle prime quattro in classifica, secondo la stampa però sembrava che il Napoli fosse diventato il Barcellona. Ieri ci sono stati errori sotto porta da parte di Osimhen e Mertens, e in Spagna abbiamo segnato su deviazione. Il nigeriano va aspettato perché è un investimento però ci sono state scelte infelici da parte della società. Milik è più forte di Petagna ma a Napoli è stato sempre trattato male. Non credo sia una scelta di Gattuso ma si è trattato di una situazione un po’ autolesionista”.