In casa Sassuolo ci sono tre nuove positività tra cui un calciatore. La situazione non è dunque la migliore per De Zerbi. Muldur pare favorito sulla destra, in mezzo occhio a Marlon che contende il posto a Chiriches. E’ sfida per un posto al fianco di Locatelli. Bourabia è in ballottaggio con Obiang visto che Lopez potrebbe agire da trequartista centrale. Sono infatti tre le candidature: Djuricic, Raspadori e appunto Lopez. Capitolo Boga: entrato in campo contro il Torino, aveva come obiettivo quello di tornare titolare contro il Napoli. De Zerbi ci sta pensando seriamente e alla fine Boga potrebbe davvero far parte dell’XI titolare.

Fonte: Sky Sport