CorrSport – L’idea estiva di Gattuso e la proposta a Giuntoli

Tutto è nato in questa estate: l’idea di Bakayoko e il passaggio al 4-2-3-1. Come analizzato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gattuso avrebbe proposto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli alcune strategie di mercato e non: un affare in entrambi in casi, almeno per ora.

L’innesto del franco-ivoriano è servito da subito a garantire equilibrio e solidità in mezzo al campo, in un nuovo modulo che permette al Napoli di manifestare tutta la sua forza offensiva. Il pagamento dell’ingaggio è pagato al 50% dall’ex club del centrocampista, il Chelsea.