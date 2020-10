Tiene ancora banco il caso Juve-Napoli. Il Napoli ricorrerà in appello dopo la sentenza del Giudice Sportivo.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, invece, la Juve non si costituirà in giudizio restando dunque contumace. Il Napoli insieme ai suoi legali sta preparando al meglio un ricorso che si baserà soprattutto sul fatto che: ammesso e non concesso sia stato De Laurentiis a richiedere l’intervento dell’Asl, ciò non esclude la forza maggiore che nei fatti è impossibipe negare.