Marchegiani a Sky: “Partita strepitosa degli azzurri! Atalanta nettamente in difficoltà..”

Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Atalanta ed ha analizzato la performance azzurra. L’opinionista esalta gli azzurri ed afferma che: “Il Napoli ha chiuso ogni varco per l’Atalanta e non ha fatto giocare la Dea. Annientato il calcio orobico, l’Atalanta ha avuto poco tempo per preparare la gara. Non si sono visti i soliti lanci in verticali della squadra di Gasperini, che non è riuscita a giocare come voleva.

Poi aggiunge: “Grande prestazione degli azzurri”.