Tuttosport – Stasera il Napoli torna in ritiro. Gattuso ancora indeciso sul modulo

Il Napoli questa sera dovrà tornare in ritiro per preparare la partita contro l’Atalanta, in programma domani alle 15.

Ne scrive oggi Tuttosport, che rivela anche i dubbi di Gattuso sul modulo da adottare contro l’Atalanta:

“Oggi ci si ritroverà di nuovo tutti a Castel Volturno per la rifinitura finale per poi spostarsi la sera in ritiro nell’hotel vista mare al corso Vittorio Emanuele. La grande domanda dell’allenamento di oggi è la seguente: l’Atalanta schiacciasassi bisogna affrontarla con un più cauto 4-3-3, oppure con il 4-2-3-1 e con l’innesto di Bakayoko che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 8 marzo? Lo deciderà Gattuso dopo aver sentito anche la squadra, alla quale farà rivedere la sconfitta patita a Bergamo lo scorso 2 luglio”.