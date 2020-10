UEFA, il Comitato Esecutivo apre gli stadi fino al 30% della loro capienza

La UEFA, visto l’esperimento andato a buon fine nella Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia, ha deciso di continuare su questa strada: stadi aperti al pubblico per un massimo di 30% della capienza dello stadio, a partire già dalla prossima settimana. Non sarà consentito, però, l’ingresso dei tifosi ospiti. Questo dovrà essere reso possibili anche dalle leggi nazionali e regionali, ma visto che in Italia il massimo di persone consentite è pari al 15%, il Napoli contro l’AZ Alkmaar nella prima partita di Europa League non potrà usufruire di questa legge varata dal Comitato Esecutivo dell’UEFA.