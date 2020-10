Bruscolotti: “Bakayoko grande acquisto, era quello che serviva! Atalanta? Vi spiego come batterli”

L’ex difensore e capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo match in programma per gli azzurri. Queste le sue parole: “Bakayoko è stato un ottimo acquisto! Darà una grossa mano a centrocampo aumentando di molto la stazza fisica e la forza del reparto. L’Atalanta è un avversario tosto, bisognerà assolutamente arginarli dal primo minuto di gioco per riuscire a spuntarla. Solo giocando a specchio si potrebbe riuscire ad ottenere il risultato atteso, bisogna pressarli ad uomo senza dare la possibilità ai singoli di esplodere! Gattuso ci sta lavorando e sono sicuro che vedremo una bella partita“.