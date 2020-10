La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Gennaro Gattuso per la sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

Con Zielinski ed Elmas out per la loro positività al Covid-19, e con Lorenzo Insigne ancora alle prese con il suo infortunio, a sinistra partirà dal primo minuto il ritrovato Hirving Lozano, mentre a destra spazio per Matteo Politano.

Davanti, ancora dubbio Mertens-Osimhen senza escludere la possibilità che possano giocare insieme.