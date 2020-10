Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Piotr Zielinski ed Elif Elmas sono ancora positivi al Covid-19 dopo la loro positività emersa qualche settimana fa. Per la gara contro l’Atalanta, prevista sabato alle ore 15, ci sarà, quindi, probabilmente Tiemouè Bakayoko a centrocampo, il quale, nonostante non abbia ancora il ritmo-partita, in allenamento sta dando buone risposte dal punto di vista fisico.