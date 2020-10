Da poco terminate le visite di Federico Chiesa in centro a Firenze nella struttura specializzata scelta per i test atletici. Presente anche lo staff medico della Juventus. Come riporta FirenzeViola.it, il giocatore è apparso sorridente dopo le visite mediche. All’esterno della struttura è stato però bersagliato da insulti da parte di alcuni tifosi che non hanno gradito il cambio di maglia dell’ormai ex idolo.