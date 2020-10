Torna stasera MondoNapoli Live con un nuovo appuntamento; la diretta della puntata si svolgerà stasera alle 21:00 su YouTube e su Facebook.

Ultimo giorno di mercato! Questa particolare sessione di calciomercato sta per giungere al termine, vivremo quest’ultimo giorno insieme ai nostri esperti di mercato, tutte le operazioni che si sono concretizzate, non solo del Napoli ma anche delle altre squadre.

Tra gli argomenti in primo piano ci sarà Juventus-Napoli. Tante le polemiche degli ultimi due giorni riguardo il match che avrebbe dovuto disputarsi ieri, ore 20:45: da una parte la Juventus che ha scelto ugualmente di scendere in campo nonostante l’assenza della squadra di Gattuso, dall’altra il Napoli che, considerate le disposizioni dell’ASL, ha deciso di continuare verso la proprio strada non presentandosi allo Stadium. Opinioni contrastanti da parte della critica, i nostri esperti analizzeranno la situazione e la commenteranno insieme agli utenti di MondoNapoli Live.

Ma non è finita qui!

Questa sera sono pronti gli ultimi consigli per un’asta di fantacalcio spettacolare, parleremo di centrocampisti e attaccanti. Rivivremo i consigli già passati su portieri e difensori, parleremo anche di eventuali modifiche in questi due ruoli.

Per finire, non ci saranno solo i nostri esperti in diretta, anche VOI, utenti di MondoNapoliLive, avrete la possibilità di intervenire e commentare gli argomenti trattati con il filo diretto di MondoNapoliLive.

NON MANCATE, MONDONAPOLI LIVE VI ASPETTA!