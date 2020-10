A Sky Sunday Morning, Massimo Ugolini – inviato dell’emittente satellitare – fa il punto su quella che è la situazione del Napoli, e gli eventuali sviluppi della giornata che porterà questa sera alla decisione su Juventus-Napoli. Qui le sue parole:

“Il Napoli continua lo scambio di mail con la Lega per chiarire la propria posizione. Adl in questo momento è a stretto contatto con il legale degli azzurri Grassani, il quale ha già inviato come detto poc’anzi mail e fax alla Lega di Serie A. Intanto una cosa ci sembra più che chiara, il Napoli non partirà per Torino, neanche a metà mattinata. Gli azzurri in questo momento restano in isolamento fiduciario come imposto dall’Asl.”