Sostanza, corsa, fisico e buona tecnica: tutto quello che serve a Rino Gattuso per comporre al meglio il potenziale centrocampo a due del suo nuovo Napoli potrebbe essere portato da Tiémoué Bakayoko.

Il centrocampista classe ’94 è stato sotto la guida proprio del tecnico calabrese ai tempi del Milan e potrebbe ritornare alla sua corte dopo una parentesi al Chelsea.

A confermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia che sulla Gazzetta dello Sport dichiara la vicinanza tra Chelsea e Napoli per il trasferimento. Il franco-ivoriano, dal suo canto, si dice pronto e felice ad approdare dal suo ex tecnico.

Manca solo il sì definitivo dei londinesi prima che l’operazione possa andare definitivamente in porto.