Il Napoli lavora sul fronte cessioni, negli ultimi giorni di mercato la società partenopea vuole piazzare gli ‘esuberi’ ancora in squadra. L’edizione odierna di Tuttosport scrive a riguardo:

“Il Napoli ha già salutato Zinedine Machach, ceduto in prestito al VVV-Venlo, squadra olandese. Pronti ad essere ceduti anche Younes, prestito biennale all’Eintracht; Ounas al Cagliari; Llorente, invece, sta per far ricadere la sua scelta sull’Elche, in patria, dopo la corte dello Spezia”.