Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il nuovo modulo 4231? E’ una questione di applicazione, vi spiego: non basta schierare un giocatore più difensivo per avere più interdizione, il recuperatore di pallone non serve se la squadra non ha le giuste distanze o non è messa bene in campo, possono metterci una pezza ma non sempre.

Per esempio squadre come Atalanta e Inter stanno concedendo tantissimo, ma sono macchine da guerra davanti, fanno 3-4 gol a partita. Se il Napoli migliora a livello realizzativo come in questo inizio, è giusto preoccuparsi di migliorare qualcosa dietro ma non trasformiamo questa voglia di migliorare in non possesso in una coperta che poi scopre l’attacco.

Se poi dobbiamo mancare in zona gol come l’anno scorso, segnando 6-7 gol in meno per l’aspetto difensivo allora tutto ciò è controproducente. Abbiamo preso Osimhen, c’è Mertens che forma una coppia perfetto, Lozano sfrutta benissimo i movimenti di Osimhen, allora sfruttiamo questa situazione che rende e non poco! Non diventiamo schiavi del non possesso”.