Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel suo consueto programma di mercato, ha fatto un sunto sulle uscite del Napoli:

“Napoli situazione uscite: per Llorente oltre Lo Spezia, interesse anche di Eibar ed Elche. Per Ounas invece duello in serie A tra Cagliari e Parma, invece per Younes continua l’interesse per Fortuna Dussedolf ed infine per Hysaj forte lo Spartak Mosca. Tutto dipenderà da Gattuso, poiché il tecnico crede molto nel terzino azzurro in scadenza con il Napoli. Al momento l’offerta dei russi è di 7 mln al club e 3 mln netti al giocatore”