Secondo quanto riporta da Marco Conterio, giornalista, arriva una clamorosa gaffe da parte del Manchester City per quanto riguarda Kalidou Koulibaly: un errore sul sito ufficiale del club inglese: nell’annunciare l’acquisto dal Benfica del difensore centrale Ruben Dias, il City ha pubblicato erroneamente a fine articolo due link errati. Il primo per fare una domanda al nuovo acquisto Kalidou Koulibaly ed il secondo per vincere la maglia del “nuovo acquisto Kalidou Koulibaly”!.

🚨 Il #MCFC ha preso #RubenDias dal #Benfica ma…



😲 In fondo alla foto e al link del numero di maglia posta un link già pronto… Per #Koulibaly del #Napoli! pic.twitter.com/GdafisESTb — Marco Conterio (@marcoconterio) September 29, 2020