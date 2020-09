Bruscolotti: “Il Napoli rischia e fa gol. Ecco cosa rimprovero agli attaccanti”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli rischia e fa gol, ma soprattutto la difesa ha raggiunto un grande equilibrio. Però veniamo da due gare con due squadre modeste, quindi aspetterei per i giudizi. Il palleggio sterile non portava a nulla, giusto essere meno prevedibili. Farei una tirata d’orecchi ai compagni reparto di Osimhen che non lo hanno aiutato a trovare il gol. Poi se lo conserva per domenica va bene. Solo Mertens ci ha provato. Juve-Napoli è sempre uno scontro diretto, anche se è inizio campionato. Per la corsa scudetto credo che i bianconeri pagheranno il cambio allenatore perché allenare questa squadra non è da tutti. Mi auguro che sia un campionato più combattuto rispetto agli altri anni. Gattuso ha voluto a tutti costi la permanenza di Hysaj: l’albanese recita bene il suo ruolo e gioca bene anche a sinistra. Può servire molto ad una squadra che lotta per il vertice”.