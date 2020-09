Juve-Napoli, Balzarini: “Con il Napoli sarà difesa a tre. Cosa non è andato con la Roma”

Il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini, è intervenuto a Radio Goal per parlare delle ultime di formazione della Juventus in vista del match contro il Napoli:

“Juventus-Napoli? La squadra che dovrebbe scendere in campo contro gli azzurri sarà una via di mezzo dopo le prime due giornate. La partita contro la Roma credo abbia dato più indicazioni negative che positive, specialmente riguardo le posizioni di alcuni giocatori: Cuadrado e Kulusevski erano fuori ruolo, ad esempio.

Difesa a tre? Sostanzialmente credo che i bianconeri giocheranno così, anche se diventa a 4 in alcuni momenti della partita e addirittura a 5. Non credo, però, che la vedremo così alta come in occasione del secondo gol di Veretout. Ci saranno sicuramente delle correzioni”.