Caso Suarez, Juve indagata? Le dichiarazioni del colonnello della Finanza assegnato alle indagini

Luis Suarez non è più un obiettivo raggiungibile per la Juve, come confermato dal ds bianconero Fabio Paratici nel post gara con la Sampdoria. Eppure, il nome dell’uruguaiano accostato a quello del club piemontese, molto probabilmente figurerà diverse volte nei prossimi giorni. Il motivo? E’ stata aperta un’indagine sulla legittimità del suo esame di italiano per conseguire il passaporto: il tutto sarebbe stato preparato a tavolino per permettere al giocatore di approdare in tempi brevi in Italia ed essere inserito nella lista Champions di Pirlo.

A tal proposito, sono arrivate le dichiarazioni del maresciallo della Guardia di Finanza a capo delle indagini, Selvaggio Sarri, raggiunto dai microfoni di Fanpage.it: “Juventus coinvolta nell’organizzazione dell’esame? Non ne ha manifestato l’esigenza. Non abbiamo evidenze particolari, a meno che nel corso delle perquisizioni in atto non troviamo qualcos’altro. Per il momento gli indagati sono solo all’interno dell’Ateneo”.