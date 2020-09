Tmw – Milik, il Tottenham fa sul serio per il polacco: le ultime

Sfumata la pista Roma, ora è all’estero che si cerca una squadra per Arek Milik. In particolare è in Premier che diverse squadre sembrerebbero interessate, prima il Newcastle e poi il Tottenham. Gli Spurs, in realtà, è da tempo che seguono Milik. Inizialmente i contatti c’erano stati solo con l’attaccante per prenderlo a parametro zero l’anno prossimo, ma nelle ultime ore pare che si siano fatti avanti anche con la società partenopea per provare ad acquistarlo ora. Restano da capire su quali basi verrà imbastita la possibile trattativa. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.