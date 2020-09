Dzeko resta alla Roma! L’intreccio che lo coinvolgeva insieme a Milik è ormai terminato, il passaggio alla Juventus non si è concretizzato e resterà nella capitale. I bianconeri stanchi della situazione Milik-Roma (perché senza acquisto di Milik, la Roma non avrebbe liberato Dzeko) hanno poi virato su Alvaro Morata. Nessun dramma, però, per Dzeko. Contento di restare e pronto a ripartire da domenica sera, proprio contro la Juventus. Lo riporta Sky Sport.