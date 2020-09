Milik, il Napoli abbassa le pretese: basterebbero 20/25 milioni di euro

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe deciso di abbassare le pretese per Arek Milik siccome l’avventura del polacco è arrivata al capolinea in maglia azzurra. Il club partenopeo aveva inizialmente chiesto 35/40 milioni di euro, con la Roma che ne offre 15 più un paio di calciatori della primavera, ora il club azzurro potrebbe accettare anche 20/25 miliioni più bonus da stabilire, considerando che l’anno prossimo rischierà di perderlo a zero.