Tottenham – Vinicius, si può chiudere a 45 milioni. Ricordate Vinicius Morais, il giovane attaccante che il Napoli acquistò nell’estate del 2018 per la cifra di ben 17 milioni di euro, oggi ne vale almeno 45. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese “Record” il club londinese sarebbe vicino a chiudere per l’attaccante del Benfica. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 60 milioni, cifra assolutamente pretenziosa e che il Tottenham non ha accettato. Dunque le pretese del club lusitano sono calate, sino ad arrivare ad un totale di 45 milioni di euro.