Nella partita valida per la lega C di Nations League tra Georgia e Macedonia tra i titolari c’è Eljif Elmas! Il match, che ormai è quasi concluso, vede in campo anche una vecchia conoscenza del calcio partenopeo, Goran Pandev. L’ex attaccante azzurro è ancora un perno fondamentale della nazionale macedone, così come il giovanissimo Elmas, arrivato ormai alla sua dodicesima presenza nella nazionale maggiore.