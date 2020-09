Dopo l’impegno in Nations Legue, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Già da stamattina, il fuoriclasse spagnolo, si è allenato al centro sportivo azzurro carico come non mai a soli 11 giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A. In occasione del suo arrivo, ha pubblicato una foto su instagram con la descrizione: “Sono tornato“. Qui di seguito lo scatto in questione: