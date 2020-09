UFFICIALE – Inter, definito l’acquisto di Kolarov dalla Roma: i dettagli

Dopo le visite mediche ed il tampone, adesso è ufficiale: Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. Il terzino sinistro serbo arriva dalla Roma alla veneranda età di 35 anni. Saprà dare aiuto ed esperienza ad Alessandro Bastoni con cui si giocherà la maglia da titolare. Con ogni probabilità infatti, l’ex giocatore del Manchester City, giocherà nei tre di difesa e non sulla fascia come siamo stati abituati a vederlo in Italia. Ad ufficializzarlo è lo stesso club nerazzurro in un comunicato pubblicato da poco sul sito del club.