Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“In caso di cessione di Koulibaly il Napoli punterà il greco Sokratis. Il nome di Denayer non è in cima alla lista dei desideri, può essere una possibilità se parte un secondo difensore. Un’alternativa a Maksimovic, in alternativa, se dovesse partire, potrebbe essere Di Lorenzo dirottato come centrale, oppure Matvienko o Senesi”.