Leo Messi ha preso la sua scelta: resterà al Barcellona anche il prossimo anno. Ecco il comunicato:

“Ho preso la decisione di rimanere perché il presidente dice che posso andar via solo pagando 700 milioni, è impossibile per un club. L’alternativa era un processo, e io non avrei mai potuto fare una cosa del genere al Barcellona che è la squadra che amo e che mi ha dato tutto nella vita”.