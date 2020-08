CdS – Milik, la Juventus si allontana per il polacco: Pirlo ha in mente un altro attaccante

Andrea Pirlo allontana definitivamente la pista Arek Milik, il nuovo allenatore della Juventus vorrebbe alla sua corte l’attaccante della Roma: Edin Dzeko. Nonostante il bosniaco abbia un anno in più di Higuain, l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la Juventus è disposta a fare un’eccezione sul progetto di svecchiamento per accontentare il suo tecnico. La Roma, dal canto suo, non intende cederlo e non lo farà prima di aver individuato un degno sostituto. Milik, a questo punto, si allontana dalla Juventus.