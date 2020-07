Mercato del Napoli in fermento. Contatti continui tra il club azzurro e la Roma. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, la società capitolina sarebbe interessata ad Arek Milik, nome indicato in sostituzione del partente Edin Dzeko. Il Napoli, al momento, chiede 30 milioni più l’inserimento di Cengiz Under nell’affare. Nel frattempo Victor Osimhen comunicherà questo lunedì il suo sì definitivo alla società partenopea.