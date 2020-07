Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone, ha parlato del Napoli e di Eljif Elmas ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Napoli “Dopo il lockdown il Napoli ha giocato davvero bene. Mi è piaciuto in Coppa Italia e anche in campionato, contro l’Atalanta penso abbia fatto bene nonostante la sconfitta”.

Su Elmas “Mi piace come sta giocando Eljif, con Gattuso ha ricominciato a fare assist. Il 4-3-3 è un modulo più difensivo rispetto allo schema di Ancelotti, ma Elmas gioca meglio come mezz’ala. La vittoria della Coppa Italia è stata davvero importante per lui, spero possa vincere ancora in maglia azzurra. Penso che sia cresciuto molto e spero di ritrovarlo al meglio anche in nazionale. Gli auguro di ripercorrere la carriera di Goran Pandev, ossia di diventare un leader”.