Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria dei suoi per 3-1 contro la Fiorentina, soffermandosi anche su Jeremie Boga, giocatore accostato al Napoli: “Fare la formazione con Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Djuricic, Traorè… diventa difficile. Per fortuna si gioca ogni tre giorni, così il turnover mi aiuta. La cessione di Boga? Il club mi ha detto che non è in vendita, così come non lo sono Berardi e Locatelli. Sostituirli sarebbe difficilissimo, spero e credo che la società decida di non venderli. Anche i giocatori devono capire che fare un anno in più al Sassuolo li aiuterà ad arrivare pronti per una squadra top”.