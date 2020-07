Immagini di pochi istanti fa: Victor Osimhen e il suo entourage lasciano l’Hotel Britannique, struttura in cui l’attaccante nigeriano e i suoi agenti e familiari hanno soggiornato in questa parentesi napoletana. In seguito all’incontro di stamane con ADL a Capri (clicca qui per il video), l’ex Charleroi farà ritorno in Francia per riordinare le idee e discutere del trasferimento con il suo attuale club, il Lille. Nessuna dichiarazione all’uscita, il ragazzo è entrato direttamente in macchina per dirigersi all’aereoporto: il video di Sportitalia sembra dunque smentire la notizia che la stessa emittente aveva lanciato, in cui si affermava che il ragazzo sarebbe rimasto per un altro giorno in città. Di seguito, la ripresa a cura dell’inviato Manuel Parlato: