Sembra che il Napoli abbia finalmente trovato il profilo adatto per la fascia destra. Per rimpiazzare il partente Callejon, Giuntoli e ADL hanno deciso di puntare non su uno, ma su due giocatori: il primo di questi, Matteo Politano, è approdato in azzurro nel mese di gennaio; la sua “controparte”, cioè un giocatore che possa coesistere ed essere complementare all’ex Inter e Sassuolo nel ruolo di ala, potrebbe essere Cengiz Under. Secondo le fonti di Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Napoli e Roma è stata avviata durante la finestra invernale di mercato, con i giallorossi che partivano da una base minima di 40 milioni. Adesso il club capitolino ha abbassato le pretese a 34/35 milioni, una cifra che tuttavia ADL ritiene ancora troppo alta: i partenopei sono fermi sull’offerta di 25 più 5 di bonus. La distanza rimane tuttavia colmabile, anche perchè il turco avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, a fronte di un ingaggio che, bonus inclusi, raggiungerebbe i 3 milioni di euro.