Si sono conclusi i match della ventinovesima giornata di Serie A. Il Milan ha agguantato il pari a Ferrara con la Spal grazie ad un autogoal di Vicari al minuto numero 93 sul risultato di 2-2. La Fiorentina ha perso incredibilmente in casa contro il Sassuolo per 1-3, mentre il Verona batte il Parma per 3-2 al Bentegodi nella sfida valida per un posto in Europa League. Infine, nella lotta salvezza la Sampdoria vince a Lecce per 1-2, una gara in cui ci sono stati tre calci di rigore.