Il giudice sportivo della Serie A ha comunicato i calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Un turno per Berni, Felipe, Kumbulla, Kucka, Pellegri, Veretout. Fra gli squalificati c’è anche uno dei gioiellini di Gian Piero Gasperini, Ruslan Malinovskyi. L’allenatore dell’Atalanta dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più in forma in vista della sfida di giovedì contro il Napoli.