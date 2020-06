Tuttosport – Milik, priorità ad un solo club: la situazione

Arek Milik vuole vestire la maglia della Juventus. Alcuni club di Spagna e Inghilterra hanno provato ad avvicinarsi all’attaccante del Napoli ma il polacco ha dato priorità alla Juventus per il suo prossimo contratto. Fargli cambiare idea non sarà semplice, così come a De Laurentiis che continua a chiedere 40-50 milioni. Questa cifra può essere raggiunta da Paratici solamente con l’inserimento di una contropartita. ADL, al momento, non vuole nemmeno sentire proposte di questo genere ma a settembre, chissà, le cose potrebbero cambiare. Lo riporta Tuttosport.