PRIMA PAGINA – GdS: “Inter, ecco il turbo Hakimi. Juve, il Lecce resta in 10 e crolla nella ripresa”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio, in prima pagina, all’allungo, aspettando Lazio e Inter, della Juventus in campionato. Con la vittoria di ieri sera contro il Lecce, i bianconeri sono a più 7 dalla Lazio: largo il risultato, la Juve per 4 a 0 i ragazzi di Liverani che restano in 10 e crollano nella ripresa.

“Stelle filanti”.

Spazio al mercato, con il colpo a sorpresa dell‘Inter: Hakimi del Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno trovato già l’accordo con il terzino che tocca i 36,5 km all’ora.

“Hakimi, turbo Inter”.