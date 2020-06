PRIMA PAGINA – CdS: “Il Napoli su Under, la Roma ci pensa”

La prima pagina del Corriere dello Sport, edizione odierna, dedica il taglio alto alla notizia di mercato delle ultime ore. Infatti il Napoli si è piombato su Under, l’esterno turco piace a Gattuso ma servono 30 milioni. L’esterno in scadenza nel 2023 è seguito da molte squadre, la corteggiatrice più assidua è il Milan: “Il Napoli su Under, la Roma ci pensa”

Spazio anche alla serie A, infatti come notizia principale c’è la vittoria della Juventus contro il Lecce, partita finita 4-0 e con i bianconeri che volano a +7 dalla Lazio. Insieme alla notizia di mercato del Napoli, c’è anche la principale delle ultime ore. Cioè l’acquisto di Hakimi da parte dell’Inter

“Poker con Joya”. “Inter, colpo Hakimi. Un treno per Conte”