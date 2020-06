Jose Callejon terminerà regolarmente la stagione con il Napoli di Gattuso senza percepire ulteriori guadagni (leggi qui per i dettagli). La sua scelta di cuore verrà ripagata dalla società. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, la società ha deciso di dare un bonus allo spagnolo per questi mesi che resterà in azzurro. Per ulteriore accordo su rinnovo, al momento, non ci sono margini. Seguiranno aggiornamenti.