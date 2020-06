Il Corriere dello Sport annuncia: “Manolas è pronto al rientro. Messa la Spal nel mirino”.

Per il difensore greco il rientro post coronavirus è stato amaro in quanto a causa di un infortunio non ha giocato neanche un minuto costringendo agli straordinari la coppia Maksimovic-Koulibaly.

Adesso pare che invece Manolas è pronto e la gara contro la Spal potrebbe rivederlo negli undici titolari