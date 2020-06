Marco Marsillo, presidente della regione Abruzzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla questione del ritiro a Castel di Sangro degli azzurri: “Il mio compito è stato far innamorare il Napoli di questa opportunità, hanno visto le strutture sportive, gli alberghi e la città. Spero che quanto abbiamo in Abruzzo abbia convinto il Napoli, per noi sarebbe un onore”.