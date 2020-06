Questa sera il Napoli torna a giocare una gara di campionato contro il Verona, per questo oggi ci colleghiamo alle 18:30 su Twitch per parlare delle ultime di formazioni. Collegati con noi per seguirci e segui questo tutorial per scaricare Twitch:

Scarica Twitch cliccando qui —-> Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.twitch.android.app

—–> Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/twitch-fortnite-pubg-e-csgo/id460177396 Una volta aperto clicca su “ISCRIVITI” Inserisci prima la tua e-mail, poi il tuo nickname, poi la password ed infine la data di nascita. Infine clicca sul tasto “iscriviti” Apri la tua e-mail, prendi il codice che ti è stato inviato ed inseriscilo su Twitch. Sei ufficialmente un utente Twitch. Adesso hai due possibilità: o clicchi sulla lente di ingrandimento in alto a destra e cerchi “Mondo Napoli” oppure clicca su questo link—-> https://m.twitch.tv/mondonapoli/profile. Adesso che sei nel nostro canale ufficiale ultima cosa clicca sul cuoricino che trovi così che diventerai un nostro follower. Ci vediamo Lunedì dalle ore 21.30 e Giovedì dalle 21.30. Un’ora di tanto calcio misto a divertimento 💙

Si ringrazia PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro di Napoli in via Miracoli, 52