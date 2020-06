Napoli, che tour de force: quando e dove vedere le prossime nove partite!

Calendario intenso, partite a raffica e spettacolo assicurato: questa sarà la prossima Serie A a partire da domani sera, ore 19.30, quando in campo scenderanno Torino e Parma.

Mentre quasi tutte le squadre scenderanno in campo per la prima volta tra domani e dopodomani, gli azzurri di Rino Gattuso arriveranno a giocare già la loro terza partita dopo la ripresa da post covid-19.

Dopo aver archiviato Inter e Juventus, con annesso trionfo in Coppa Italia, i partenopei capitanati da Insigne si presenteranno al Bentegodi di Verona il prossimo martedì 23 giugno, alle ore 19.30.

Di seguito i prossimi nove match dei partenopei, con la relativa piattaforma di trasmissione:

23/06/2020 Martedì 19.30 Hellas Verona-Napoli DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 Napoli-SPAL (Sky)

02/07/2020 Giovedì 19.30 Atalanta-Napoli DAZN

06/07/2020 Domenica 21.45 Napoli-Roma (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 19.30 Genoa-Napoli (Sky)

12/07/2020 Domenica 21.45 Napoli-Milan (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Bologna-Napoli DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 Napoli-Udinese (Sky)

22/07/2020 Mercoledì 19.30 Parma-Napoli DAZN