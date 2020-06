Gattuso, l’elogio di Lippi: “Napoli perfetta per lui, da Callejon ho notato una cosa..”

Belle parole quelle pronunciate al ‘Mattino‘ dall’ex tecnico sia di Napoli che di Juventus, ma soprattutto dell’Italia campione del Mondo del 2006:

“Penso che Rino Gattuso sia quanto di più giusto ed adeguato per una squadra ed una piazza come quella azzurra: ha grinta, coraggio ed umiltà. Lo si è visto in queste ultime partite, dove calciatori come Callejon (che sta per partire) si sono sacrificati e commossi per la causa partenopea”.

“Sono felice per questo successo, è il simbolo del fatto che il duro lavoro paga sempre. Vedo uno spogliatoio compatto ed unito, pronto a soffrire insieme”.