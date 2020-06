Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha preso il posto di Maran poco prima dell’arrivo della pandemia. L’ex portiere ha rilasciato una intervista ai microfoni di Tuttosport:

“Ripresa? Non sarà facile, devi però una strategia e pensare che sia come giocare al Monopoly, dove peschi una carta e non sai mai quali imprevisti ti possano capitare. I cinque cambi? Credo siano un aiuto in più se una squadra ha giocatori che più o meno si equivalgono”.