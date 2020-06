UFFICIALE – Napoli, ecco i convocati per la finale di Coppa Italia contro la Juventus

Il Napoli ha diramato i convocati per la finale di Coppa Italia domani sera contro la Juventus all’Olimpico di Roma:

Mister Gattuso ha deciso di portare tutti i giocatori, anche per fare gruppo in vista della sfida che vale la Coppa Italia, tant’è vero che è presente anche lo squalificato David Ospina. Il colombiano, protagonista assoluto contro l’Inter con un’ottima prestazione, sarà con i compagni caricandoli e stando vicino al gruppo. Un segnale in più di come il gruppo con Gattuso sia di nuovo compatto e unito.